Kenya : L’opposant Odinga dément avoir dénoncé la rupture avec la «RASD»

Raila Odinga, le candidat malheureux aux élections présidentielles du 9 août au Kenya, a démenti formellement les informations, relayées par certains médias locaux, portant sur son éventuelle condamnation de la décision du président William Ruto de rompre toutes les relations avec la «RASD».

«Les rapports véhiculés, selon lesquels j’ai attaqué la décision de Ruto de revoir la politique à l’endroit du Polisario, sont erronés. Je n’ai jamais mentionné le Polisario et je connais les relations importantes et bénéfiques entre le Maroc et le Kenya», a précisé le leader de la Coalition Azimo La Umoja.

Reports circulating that I attacked Ruto's decision to review Kenya's policy on Polisario are erroneous. I never mentioned Polisario and I know the important and beneficial relations between Kenya and Morocco.



I questioned the trend of roadside declarations on weighty issues.