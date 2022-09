Melilla : Le PP exige la réouverture de la douane commerciale, fermée par le Maroc

En Espagne, le Parti populaire (opposition) réclame au gouvernement Sanchez d'exiger la réouverture immédiate de la douane commerciale de Melilla, fermée depuis le 1er août 2018 par le Maroc, rapporte la Radio Cope.

La demande a été formulée, le vendredi 16 septembre, par le coordinateur général du PP, Elías Bendodo, un juif d’origine marocaine, à l’occasion d’une visite de la ville, effectuée à la veille de la commémoration du 525e anniversaire de son occupation par l’Espagne.

La question de la douane a été déjà brandie par le PP, au lendemain de l’annonce de l’aide de 500 millions euros promise par l’Union européenne au Maroc pour contenir l’immigration irrégulière. «Même si le Maroc continue de bénéficier de financements européens, à Melilla, il n'y a pas d'avancées dans la réouverture graduelle de la frontière. Rien n'a été dit non plus sur les eaux territoriales, et nous ne savons rien sur la douane commerciale», avait déploré la députée du PP au Parlement de Melilla, Isabel Moreno.



Pour rappel, la Déclaration conjointe publiée suite aux entretiens entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, le 7 avril à Rabat, avait mis l’accent sur «la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises», annonçant que celle-ci «sera rétablie de façon ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime».