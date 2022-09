Décès du Dr. Yassine Rachid : le PJD veut constituer une mission parlementaire aux CHU

Les élus du Parti de la justice et du développement (PJD) ont demandé, cette semaine, la constitution d’une mission parlementaire exploratoire, sur l'état des centres hospitaliers universitaires (CHU) au Maroc. Dans sa demande, adressée au bureau de la Chambre des représentants et consultée par Yabiladi, le groupement parlementaire du PJD a expliqué que la mission s’intéressera aussi au statut des médecins internes et des résidents.

Citée par la correspondance, le président du groupement, Abdellah Bouanou a indiqué que la demande intervient après le suicide du médecin résident Yassine Rachid. «Ce drame a suscité une large discussion sur les conditions de travail des médecins, en particulier des résidents et des internes dans les CHU, alors qu'ils passent leurs périodes de formation et de formation appliquée, qui se déroulent parfois dans des circonstances difficiles en raison de problèmes psychologiques, de pressions, d’extorsions et d’exploitations pratiquées sur eux par certains de leurs supérieurs directs», a-t-il ajouté. L’élu a également évoqué «un ensemble de comportements répandus dans certaines de ces institutions, qui affectent négativement leur réputation et la qualité des services fournis».

La demande des élus de la Lampe rappelle que les CHU «jouent un rôle pivot dans le système national de santé, qu'il s'agisse des soins ou de la formation médicale et paramédicale, de la formation continue et de la recherche scientifique, malgré les contraintes matérielles et humaines». Le groupe a attiré l'attention sur le fait que le récent drame de suicide «relance le débat sur le système juridique de la formation médicale, qui est devenu dépassé, en ce qui concerne la définition de la relation, des droits et des devoirs pour chaque partie entre les stagiaires et les encadrants, notamment lors des stages et formations dans les établissements hospitaliers». «Cela pose de nombreux défis aux nouveaux étudiants et médecins formés, car ils sont le maillon le plus faible, ce qui les expose à tous formes d'extorsion, de mépris et de harcèlement par certains responsables», conclut la lettre.