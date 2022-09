Allemagne : La justice confirme l'annulation de la naturalisation d'un Marocain

Le tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a confirmé, cette semaine, l’annulation de la naturalisation prononcée à l’encontre d’un Marocain. Selon l'hebdomadaire allemand Stern, l’homme né en 1991 de parents marocains à Bad Münstereifel serait un «partisan» de l’organisation terroriste «Etat islamique» et aurait été impliqué dans des actes terroristes en Syrie.

Le tribunal confirme ainsi une décision du tribunal de première instance contre laquelle le Maroco-allemand avait interjeté appel. La décision du Tribunal administratif supérieur n'est pas contestable, rappelle-t-on. Les juges ont estimé que la critique du plaignant à l'égard de l'évaluation des preuves par le tribunal administratif d'Aix-la-Chapelle n'était pas fondée, ajoutant qu’il «existe des preuves crédibles des activités du demandeur».

Ils confirment que «l'homme de 31 ans avait adopté des idéologies salafistes et assisté à des conférences données par des locuteurs islamiques radicaux». Le média allemand rappelle que le Marocain s'est rendu en Syrie en février 2013, a rejoint plusieurs groupes terroristes et a pris part à des combats. De plus, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf l'a condamné à 5 ans et 3 mois de prison.

Après son retour en mars 2017, l'arrondissement d'Euskirchen avait révoqué sa naturalisation, une décision que le Maroco-allemand a contestée devant la justice allemande.