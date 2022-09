Etats-Unis : L'anniversaire des Accords d'Abraham célébrés par des jeunes israéliens et marocains

Une coalition de jeunes israéliens, émiratis, bahreïnis et marocains célébrera ensemble le deuxième anniversaire de la signature des Accords d'Abraham dans le cadre d'un programme d'initiative conjointe à Washington. Selon le journal Algemeirner, le groupe de jeunes leaders des pays concernés par les Accords d'Abraham participera au programme Leaders of Tomorrow du 13 au 20 septembre, organisé par l'organisation «ISRAEL-is» basée à Tel Aviv et l'Association Mimouna du Maroc. La délégation est soutenue par Voices of Israel et accueillie par l'American Jewish Committee.

Le groupe rencontrera des responsables de la Maison Blanche, du Département d'État, du Congrès et du Sénat, et assistera à une table ronde bipartite qui se tiendra au Congrès et sera organisée par le Caucus des Accords d'Abraham. Les jeunes rencontreront également des représentants de l'Union européenne, des groupes de réflexion, des universitaires, des chefs religieux, des étudiants et des philanthropes, qui discuteront chacun de la façon dont les accords d'Abraham ont changé leur vie.

Le fondateur de l’association Mimouna, El Mehdi Boudra a déclaré que le programme Leaders of Tomorrow est «une opportunité de combler le fossé entre juifs et musulmans en créant un espace authentique avec un cercle de jeunes leaders arabes et israéliens émergents des pays des accords d'Abraham pour construire une paix durable et le meilleur pour l'avenir de la région».