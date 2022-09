Zakaria Aboukhlal offre un mini terrain de foot au Village d’enfants SOS Dar Bouazza

L’international marocain Zakaria Aboukhlal va inaugurer, dimanche 18 septembre à 16h au Village d’enfants SOS Dar Bouazza, le mini terrain de foot qu’il a offert aux enfants sans soutien familial accompagnés par SOS Villages d’enfants Maroc. L’idée est venue suite à une visite effectuée en juillet dernier à l’initiative de la philanthrope Hayat Jabrane, agent RP et Image de plusieurs joueurs de foot et d’artistes, et très sensible à la cause de la protection des enfants, indique SOS Village d’enfants Maroc, dans un communiqué.

Erigé sur une surface de 220 m2, le terrain permettra aux enfants âgés entre 5 à 11 ans du village d’enfants SOS Dar Bouazza, de jouer au football dans des conditions idéales et en toute sécurité. Il a été conçu avec un revêtement de sol élastique et doux pour minimiser les blessures et permettre un jeu confortable et un panneau de clôtures pour maintenir la balle à l’intérieur, précise l’ONG. Celle-ci rappelle que «le football est une activité complète et ludique» et «développe la psychomotricité à travers les techniques de base comme la passe, le dribble, le contrôle ou encore le tir».

«Le geste généreux de Zakaria Aboukhlal qui est par ailleurs parrain SOS Villages d’enfants Maroc, aura un impact considérable sur le bien-être physique et mental des enfants», conclut le communiqué.