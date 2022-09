Tanger : Comment une famille judéo-marocaine a restauré Beit Yehouda pour en faire un musée

En août dernier, le musée Beit Yehouda a été inauguré dans la médina de Tanger. Sur 260m2, l’espace, dont l’entrée est gratuite, est entièrement dédié au patrimoine culturel et historique judéo-marocain, au sein de ce qui a été la synagogue Assayag. Ce projet a été financé par le gouvernement et porté par un groupe de marocains de confession juive restés dans le pays. Le portail Enlace Judío a récemment rencontré Sonia Cohen Azagury qui en fait partie, pour raconter l’histoire de cette restauration à laquelle elle a considérablement participé.

Comme beaucoup de membres de la communauté juive de Tanger, sa famille a quitté le Maroc au fil des différents mouvements de migration marocaine à l’étranger. Contre les insistances pour suivre ses proches, Sonia Cohen Azagury a tenu de rester dans le pays. Elle raconte que dès lors, elle s’est décidée à participer à la préservation de la mémoire et de l’Histoire de la présence juive dans la ville septentrionale, en récupérant, protégeant et restaurant divers lieux ou objets.

Sachant que des milliers de pièces de valeur ont été perdus des synagogues ou laissés entre les mains de marchands dans les bazars, Cohen a fait de la restitution de ces objets «une mission de vie dont le résultat est désormais visible au cœur de la ville», a-t-elle expliqué au portail. Dès lors, Cohen Azagury et d’autres passionnés ont commencé à faire éclore l’idée de créer «un musée qui montrerait aux jeunes marocains l’importance du patrimoine juif dans leur pays». Rapidement, le gouverneur de la région a accueilli positivement le projet, pour un budget global de près de deux millions de dirhams.

La synagogue a été abandonnée pendant soixante ans et menaçait ruine. Mais grâce aux photos et aux documents rassemblés par Cohen Azagury, la restauration a été effectuée à l’identique du bâtiment d’origine. Des parties vieilles de plus d’un siècle ont pu être préservées. Les autres familles juives à Tanger y ont ramené tous les objets gardés des autres anciennes synagogues, notamment une collection d’habits traditionnels, portés par les mariées juives et lors des cérémonies importantes.