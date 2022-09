Accords d’Abraham : Une plaque commémorative dévoilée par le Maroc, Israël et les Etats-Unis au Panama

Les ambassadeurs du Maroc, d'Israël et des Etats-Unis avec l'adjointe du maire de Panama. / DR

Les ambassades du Maroc, d’Israël et des Etats-Unis et la mairie de Panama ont dévoilé, jeudi à la capitale de la République du Panama, la «Plaque de l'arbre de la paix». Située sur la Plaza de la Democracia, elle commémore le deuxième anniversaire des Accords d’Abraham signés entre Israël, les États des Émirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn.

La Embajada de Israel y la Alcaldía de Panamá en conjunto con la Embajada de Marruecos y EE.UU. develan placa del árbol por la Paz en la Plaza de la Democracia en celebración a los 2 años de acuerdos de Abraham firmados entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahréin. pic.twitter.com/Cum1jwuv7d — Panamá En Directo (@panamaendirecto) September 15, 2022

«C'est un symbole que nous allons avoir dans ce Parc de la Démocratie pour que tous les nationaux et étrangers puissent reconnaître que la paix et la tolérance doivent être l'esprit que tout être humain doit porter à l'intérieur», a déclaré à cette occasion Judy Meana, adjointe au Maire de Panama.

Develación de la placa del Árbol de la Paz, junto al Embajador de Israel, embajadora de Marruecos y Consejero de la embajada de USA en Panamá. @ItaiBardov @IsraelinPanama @USEmbPAN pic.twitter.com/RQhLquuj33 — Judy Meana (@judyMEANA) September 15, 2022

De son côté, l’ambassadrice du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche a affirmé que «le Royaume du Maroc, suivant les Hautes Orientations de Sa Majesté Mohammed VI, continuera toujours à œuvrer pour promouvoir le dialogue comme moyen de parvenir à la paix et de garantir la stabilité et l'intégrité des pays».