Maroc : La Fondation Zakoura prévoit des perspective positives pour l’éducation

Pour cette rentrée scolaire, la Fondation Zakoura compte plus de 670 000 bénéficiaires de programmes en éducation, employabilité, entrepreneuriat et autonomisation. «En comptant les 1 250 écoles de préscolaire déjà opérationnelles et l’ouverture progressive de 403 nouvelles, ce seront plus de 32 000 enfants de 4 à 6 ans qui vont bénéficier du programme de préscolaire communautaire à l’horizon 2022», indique un communiqué.

La fondation prévoit aussi un programme de remédiation scolaire pour «lutter contre le redoublement et favoriser la réussite scolaire des élèves». Elle estime à 7 300 le nombre de bénéficiaires au niveau de quatre provinces, pour la rentrée scolaire qui vient de s’ouvrir. Quant au programme d’éducation à l’environnement «Mama Tabiaa», «l’année 2022 a marqué la fin d’un projet fructueux ayant impacté plus de 420 000 jeunes étudiants bénéficiaires au sein de 2 264 établissements publiques et privés», a ajouté la même source. A Aïn Harrouda, le projet Smart Initiatives a aussi pris fin en annonçant des résultats positifs, avec près de 418 bénéficiaires de formation et d’accompagnement en entreprenariat et employabilité.

Concernant la cellule d’écoute et de sensibilisation, elle a bénéficié à plus de 974 personnes. Le marché solidaire «Zenata Expo» a accueilli, lors de ces trois précédentes éditions, plus de 592 visiteurs, 34 coopératives et des auto entrepreneurs. «Alors qu’une première année s’est achevée sur de belles réalisations pour le projet Anfa, une deuxième se prépare pour accueillir et accompagner 141 nouveaux porteurs de projets en phase de pré création avec un objectif de 46 futurs jeunes entrepreneurs en phase de post création», a annoncé la Fondation.

D’autres projets de soutien à la santé de la femme et de l’enfant ainsi que l’entreprenariat féminin en milieu rural profiteront, par ailleurs, à plus de 250 femmes. La Zakoura Academy, centre de formation, continue pour sa part à renforcer les compétences de ses ressources humaines. En 2022, «le centre a réalisé 179 jours de formation dans le cadre de 26 sessions au profit de 7 489 Formés».

Désormais, la Fondation Zakoura ambitionne d’élargir ses actions et ses projets pour toucher un plus grand nombre d’enfants, de jeunes et d’adultes dans les zones rurales et périurbaines, grâce à de nouveaux partenariats privés et publics.