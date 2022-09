Des travaux au niveau de l'autoroute Rabat-Casablanca dès lundi prochain

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l'autoroute Rabat-Casablanca que les travaux de réalisation d'un passage inférieur sous l’autoroute (A1) au niveau de la ville de Mohammedia au PK 54 seront entamés à partir du lundi 19 septembre 2022. Par conséquent, la circulation sera légèrement et provisoirement perturbée sur les deux sens de l’autoroute, indique ADM dans un communiqué.

Ainsi, les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Rabat seront déviés vers l’autre sens de l’autoroute sur 300 mètres environ avec deux voies de circulation et une limitation de vitesse à 80 Km/h sur ce tronçon. Les usagers en provenance de Rabat et à destination de Casablanca resteront sur le même sens de l’autoroute sur deux voies de circulation et une limitation de la vitesse à 80 km/h, précise la même source.

ADM a procédé à l'installation de panneaux de signalisation et des dispositifs de sécurité aux endroits appropriés pour faciliter la circulation des clients-usagers et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière. Pour plus d’information, ADM met à la disposition des usagers un centre d’appel au n°5050 et l’application ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.