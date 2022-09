Essaouira : La communauté juive marocaine célèbre la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto

Plusieurs centaines de membres de la communauté marocaine de confession juive, venus des quatre coins du monde, se sont donné rendez-vous, jeudi soir à Essaouira, pour célébrer la Hiloula du Saint Rabbi Haïm Pinto, un moussem religieux qui se tient annuellement dans la Cité des Alizés. Ce rendez-vous spirituel incontournable se veut une occasion de chaleureuses retrouvailles et de rencontres émouvantes entre les pèlerins et membres de la communauté marocaine de confession juive à travers le monde, pour fêter cet événement phare dans une ambiance empreinte du sceau de la communion, de la convivialité, de la fraternité et du recueillement.

Une cérémonie religieuse a été organisée au cimetière de Rabbi Haïm Pinto, en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, des représentants des autorités locales, des chefs des services extérieurs, des élus locaux ainsi que d'autres personnalités. Lors de cette cérémonie, des prières ont été élevées au Tout-Puissant pour préserver le roi Mohammed VI et accorder au souverain, au prince héritier Moulay El Hassan, à la princesse Lalla Khadija, et à l’ensemble de la famille royale, santé, bonheur et longue vie.

Le gouverneur et la délégation l’accompagnant ainsi que les membres de la communauté marocaine de confession juive ont également pris part à une cérémonie haute en couleurs, au cours de laquelle l’assistance a été gratifiée d’un florilège de chansons patriotiques et d’autres puisées dans le riche répertoire musical populaire et judéo-marocain authentique.

Les membres de la communauté marocaine de confession juive, se sont réjouis, dans des déclarations à la MAP, de l’accueil des plus chaleureux qui leur a été réservé. Ils ont également fait part de leur mobilisation constante en vue d’œuvrer pour le rayonnement de l’image du Maroc à l'échelle internationale.