Pales d’éolienne : Siemens Gamesa ferme son usine à Tanger

L’entreprise germano-espagnole Siemens Gamesa a annoncé, jeudi, la fermeture de son usine à Tanger, inaugurée en 2017 pour fabriquer des pales d’éolienne de 63 mètres de long. La décision, ayant fuité sur les réseaux sociaux, a été confirmée par un communiqué du groupe. Ce dernier explique que la décision «s’inscrit dans le cadre du programme stratégique Mistral visant à accélérer le redressement de l’entreprise et conçu pour rationaliser et simplifier l’organisation, tout en améliorant son efficacité et son efficience».

Siemens Gamesa évoque aussi «une concurrence intense», des «pressions sur les prix» et une «augmentation exponentielle des coûts des matières premières et de la logistique» pour l’industrie mondiale de l’énergie éolienne. La fermeture fait aussi suite aux mesures d’ajustement que la société a prises ces dernières années au Danemark, en Inde, en Espagne et aux États-Unis. S’agissant des 500 employés de l’usine tangeroise, Siemens Gamesa rassure, promettant de «soutenir les employés tout au long du processus de séparation», en travaillant à la conclusion d’une convention collective conformément aux règles et réglementations locales, en explorant des possibilités de relocalisation interne et en les aidant à trouver des emplois à l’extérieur.

En 2017, l’entreprise germano-espagnole a investi 1,1 milliard de dirhams située dans la zone franche Tanger Automotive City, sur de 37 500 m2. Elle aurait annoncé à ses fournisseurs la décision de fermer son usine à Tanger il y a plusieurs mois déjà.

L’année dernière, Simens Energy, actionnaire principal de Simens Gamesa, a annoncé la suppression de 7 800 emplois, dans le cadre d’une restructuration. Le groupe a également annoncé que d'ici à 2025, un poste sur douze de l'entreprise cotée en bourse disparaîtra. Le plus gros de la restructuration doit intervenir en 2023. Simens Gamesa avait «multiplié» les avertissements sur ses résultats financiers depuis 2020.