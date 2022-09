Tourisme : L’Espagnol Barceló investira près de 500 MDH au Maroc

Le groupe hôtelier Barceló a signé, jeudi à Tanger, un accord de coopération avec l’Etat marocain. En vertu de ce mémorandum d'entente, le groupe espagnol s’engage à investir au moins 500 millions de dirhams à travers l’ouverture de plusieurs autres hôtels dans le royaume.

Le mémorandum d'entente a été signé par Simón Pedro Barceló Vadell, président du groupe Barceló, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli et la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor. Il vise à stimuler l’investissement privé dans le secteur touristique et consiste en l’acquisition et la rénovation de plusieurs hôtels pour leur donner un nouveau souffle et enrichir l’offre hôtelière du royaume.

L’accord a été paraphé en marge d’une cérémonie durant laquelle le groupe espagnol a inauguré l’hôtel Barceló Tanger. Le bâtiment, datant de 1950 et qui vient d’être rénové, ajoutera 400 lits supplémentaires à la capacité litière de Tanger-Assilah.