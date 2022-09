Maroc : La troupe de théâtre arabo-hébreu de Jaffa inaugure une série de représentations

Le Théâtre Mohammed V de Rabat a abrité, mercredi, la pièce théâtrale «Oum Kaltoum» du Théâtre Arabo Hébreu de Jaffa en Israël, la première d'une série de trois représentations organisées sur trois jours à l'initiative du Forum International pour la Coopération Maroco Africaine et le consortium culturel JAFFA-RABAT.

Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Abdelilah Afifi, a déclaré, à cette occasion, que cet événement constitue «un moment qui incarne le rôle de la culture et de l'art comme pont de convergence et de compréhension entre les peuples», soulignant que le Maroc en tant que terre de rencontre, d'amitié et de paix, ne cesse de promouvoir les opportunités de stabilité dans toutes les régions du monde sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

Afifi a estimé que cette activité sera le prélude d'une coopération plus approfondie entre les secteurs de la culture au Maroc et en Israël, mettant en avant le rôle de la culture comme pilier pour faire avancer les valeurs de tolérance et de paix dans la région. Il a ajouté que le théâtre arabo-hébreu de Jaffa est une incarnation de ces valeurs, se félicitant du contenu artistique des spectacles qu'il présentera au Maroc, dans lesquels les frontières entre l'art arabe et juif sont niées et font place à l'humain commun.

Pour sa part, David Eyal, le chef adjoint de la mission israélienne à Rabat, a indiqué qu'il s’agit de la première fois que le Théâtre arabo hébreu de Jaffa présente ses pièces dans le monde arabe et au Maroc, soulignant que cette manifestation marque le début d’une coopération dans le domaine théâtral entre les deux pays.

Abdellatif Afoud, du Forum international pour la coopération maroco-africaine, a affirmé, quant à lui, dans une déclaration à la chaîne d'information en continue de la MAP (M24), que c'est la première fois qu'une troupe israélienne de théâtre se produit dans le monde arabe, ajoutant que le message de cette initiative consiste à souligner que le moment est venu de surmonter les divergences politiques et de réaliser le rapprochement entre les peuples à travers la culture et le sport.

De leur côté, le metteur en scène de la pièce «Oum Kaltoum», Igal Ezrati, et la directrice artistique supervisant ces représentations, Sigal Cohen, ont exprimé leur joie de «présenter les pièces du théâtre arabo-hébreu de Jaffa au Maroc» dont ils sont originaires. L'œuvre retrace la vie et les succès de la diva Oum Kaltoum ainsi que l'amour désespéré du poète Ahmed Ramy pour la chanteuse idolâtrée. Outre Oum Kaltoum, le programme prévoit d'autres représentations théâtrales arabo-hébraïques, à savoir Farid Al Atrash et Papa'Jina.