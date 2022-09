France : Le Maroc invité d'honneur du Salon international des camélidés

Le Maroc, représenté par la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, sera l’invité d’honneur du deuxième Salon international du dromadaire et des camélidés, qui se tiendra samedi et dimanche à Janvry, en région Île-de-France. La région de Dakhla, connue par l’élevage camelin avec pas moins de 40 000 à 50 000 têtes, participera à cet événement avec un grand stand proposant aux visiteurs de découvrir la diversité culturelle et la richesse du patrimoine du Sahara marocain, selon les organisateurs.

La participation à ce Salon, reporté l’année dernière à cause de la pandémie du Covid-19, est aussi l’occasion pour la région de faire sa promotion sur le plan touristique et de prospecter de nouvelles perspectives économiques, à travers des partenariats avec plusieurs villes et communes du département de l’Essonne et de la région Île-de-France, précise-t-on.

Lors de cette deuxième édition, organisée sous le patronage de l’UNESCO, avec le soutien de l’International Camel Organization, les visiteurs pourront découvrir plus d’une centaine de camélidés (dromadaires, chameaux, lamas et alpagas) et pourront s’entretenir avec les éleveurs sur l’aire de démonstration installée près du parc animalier du bois de Montmarre.

Un programme spécifique permettra au public sur les tribunes d’assister à des défilés de dromadaires aux couleurs des nations présentes et d’être surpris par le talent de Coralie Le Meur, la femme qui parle à l’oreille des dromadaires, indique la municipalité de Janvry, principal initiateur de cet évènement.

L’ouverture du Salon au public a été précédée par une série de rencontres, des tables-rondes et de conférences ayant connu la participation de chercheurs en provenance notamment du Maroc, d’Italie, des Émirats Arabes Unis, des États-Unis d’Amérique et d’Espagne, qui ont abordé entre autres le problème de l’importation de chameaux et de dromadaires en Europe.