Rabat célèbre la musique africaine par trois grands concerts

Rabat accueille, du 22 au 24 septembre, une pléiade d'artistes marocains et africains qui se produiront dans trois concerts sur la scène OLM Souissi, dans le cadre des festivités organisées tout au long de l'année, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, pour célébrer la proclamation de Rabat capitale de la culture africaine. Le public de Rabat sera au rendez-vous, le premier jour (22 septembre), avec les artistes marocains Snor et Manal Benchlikha, outre le Roi du Raï, Cheb Khaled, qui interprétera un florilège de ses chansons intemporelles, a indiqué le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans un communiqué.

Le deuxième concert, du 23 septembre, sera marqué par des prestations du rappeur marocain qui cartonne, El Grande Toto, aux côtés de l’artiste nigériane Ayra Starr, en plus de la star congolaise Dadju dont les tubes sont connus du public marocain, a ajouté la même source.

La clôture de ces grands concerts de Rabat aura lieu le 24 septembre avec, au programme, la diva marocaine Samira Saïd qui a fasciné le public marocain et arabe par des chansons qui ont connu un grand succès depuis des années. Y sont également attendus l'artiste malien Salif Keïta et le groupe marocain Fnaïre, outre Lartiste, fait-on savoir. Le programme de festivités «Rabat capitale de la culture africaine» 2022, est organisé tout au long de l’année (juin 2022-mai 2023), et comprend des activités recouvrant les différents domaines de créativité et des arts.

Ces différentes activités sont organisées dans l'ensemble des espaces historiques, places publiques et tous les quartiers de la ville de Rabat, avec la participation de représentants de la société civile et des différentes institutions publiques nationales concernées par la chose culturelle.