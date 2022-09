Football : Sifflé à nouveau par le public israélien, Hakimi répond à sa manière

Le Paris Saint-Germain s’est imposé, mercredi, par trois but à un, face à l'équipe israélienne du Maccabi Haïfa FC, dans le cadre de la phase des groupes de la Ligue des champions. Le match qu’a accueilli le stade Sammy-Ofer de Haïfa a été marqué par la présence de l’international marocain Achraf Hakimi. Ce dernier a intégré le jeu en tant que remplaçant quelques minutes avant la fin du match.

Une fois de plus, le joueur a été sifflé par les supporters israéliens présents. Cependant, Achraf Hakimi a répondu cette fois au comportement du public israélien à sa manière. Le footballeur a ainsi placé son doigt dans son oreille en entrant sur le terrain.

PSG's Achraf Hakimi touches his ear after being loudly booed by home fans in Haifa tonight when he was introduced as a substitute. The Morocco international has been a vocal advocate of Palestinian rights. pic.twitter.com/ezmKn2cTBY