L’Espagne veut blinder ses réseaux de communications militaires à Ceuta et Melilla

Le ministère espagnol de la Défense veut renforcer ses réseaux de communications déployés à Ceuta et Melilla ainsi qu’aux Iles Baléares, indique ce jeudi 15 septembre le média Infodefensa. Le département, dirigé par la socialiste Margarita Robles, a prévu un budget de 22 millions euros pour la réalisation de ce projet, qualifié de «prioritaire» lors de la réunion du conseil des ministres de cette semaine.

«Dans le contexte de la guerre actuelle en Ukraine, ce projet est une nécessité. L'Espagne, en tant que membre de l'OTAN, doit faire face à différents menaces et défis multidimensionnels dérivés ou liés à ce conflit (crise de l'approvisionnement alimentaire, crise énergétique, cybermenaces croissantes...), en plus d'autres qui pourraient augmenter indirectement, tels que les crises migratoires instrumentalisées ou la prolifération de groupes armés non étatiques, y compris les groupes terroristes», a souligné le gouvernement dans un communiqué.

Ce projet, frappé du sceau de la priorité, sera financé par un fonds spécial mis, le 5 juillet, à la disposition du ministère de la Défense pour couvrir les dépenses extraordinaires de l’armée espagnole, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Au sommet ordinaire de l’OTAN, organisé les 29 et 30 juin à Madrid, l’exécutif présidé par Pedro Sanchez avait réussi à inscrire dans le document du «nouveau concept stratégique» de l’organisation militaire les «risques» pesant sur la stabilité et la sécurité des pays de l’aile sud de l’Europe.

Pour rappel, le texte a condamné l’instrumentalisation par des Etats du sud des cartes de l’immigration irrégulière et l’approvisionnement énergétique à des fins politiques. Deux messages adressés essentiellement au Maroc et à l’Algérie.