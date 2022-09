Akhannouch et le chef du Polisario assistent à l’investiture du président angolais

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch s’est rendu, ce jeudi, à Luanda pour représenter le roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président angolais João Lourenço, réélu pour un second mandat aux élections du 24 août. Dans un message de félicitations adressé, hier, au chef d’Etat, le souverain a exprimé «sa considération des liens d'amitié et de fraternité africaines unissant les deux pays». Il a réitéré «sa détermination constante à œuvrer de concert avec le Président angolais en vue de renforcer les relations bilatérales sur la base du respect mutuel et de la coopération fructueuse, au service des intérêts des deux peuples frères».

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait rencontré le président Lourenço à deux reprises : à Abidjan en marge du sommet Union européenne-Union africaine en novembre 2017, et à Brazzaville au Congo en avril 2018. Depuis, les relations entre les deux pays ont connu un net réchauffement.



A Luanda, le chef du Polisario a également assisté à la cérémonie d’investiture de João Lourenço. Il est arrivé, hier soir, dans la capitale angolaise en provenance de Monrovia où il a participé à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président kenyan, William Ruto.

L’Angola reconnaît encore la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)».