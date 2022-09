Maroc : L'artiste-peintre Houssein Miloudi tire sa révérence

L'artiste-peintre Houssein Miloudi est décédé jeudi à Rabat à l’âge de 73 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Né en 1949 à Essaouira, feu Miloudi compte parmi les grands peintres marocains aux côtés d'Ahmed Cherkaoui, Farid Belkahia et Jilali Gharbaoui.

Les œuvres du défunt ont intégré plusieurs collections prestigieuses, musées, fondations et institutions au Maroc, en Europe, aux États-Unis ou encore au Japon… Feu Miloudi a été décoré en 2004 par le roi Mohammed VI du Wissam Royal Al Kafâa Al Fikria (Mérite intellectuel). Il figure dans plusieurs ouvrages sur l’art, dont la 3ème édition de l’ouvrage Who's who in Graphic Design, paru à Zurich (Suisse), qui regroupe les profils de 300 leaders d’arts graphiques dans 46 pays.