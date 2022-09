All Africa Music Awards : Quatre artistes marocains dans la liste des nominations

Le Comité exécutif international des All Africa Music Awards (AFRIMA), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA), a dévoilé mercredi la liste officielle des nominés pour l'édition 2022. Sélectionné sur un total de 9 067 candidatures soumises, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré par les prix depuis sa création, le jury AFRIMA a sélectionné un total de 382 nominations dans 39 catégories, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Ces nominations représentent les cinq régions d'Afrique, ainsi que la diaspora.

Le jury, composé d'un panel d'experts en musique de 12 membres, ainsi que l'AUC, ont tenu une adjudication de 10 jours, en juillet, pour filtrer les meilleures entrées de la mêlée pour constituer la liste. Il en ressort, poursuit le communiqué, que l'Afrique du Nord enregistre dans l’édition 2022 des AFRIMA un total de 49 nominations dans 12 catégories, un record, depuis le lancement de la compétition.

Quatre artistes marocains sont nominés pour plusieurs catégories, poursuit le communiqué. Ainsi, la chanteuse marocaine Manal Benchlikha, la star maroco-canadienne Faouzia et la chanteuse franco-marocaine Marwa Loud sont nominées pour la catégorie «Best female artiste North Africa». Manal est nominée aussi dans les catégories «Artist Of The Year» et «Best Female Artist in Africa Inspirational Music», alors que Faouzia et Marwa Loud figurent dans celle de «Best African Act In Diaspora (Female)». Pour sa part, le rappeur marocain El Grande Toto est nominé pour les categories de «Best Male Artist North Africa» et «Breakout Artist Of The Year».

Les All Africa Music Awards 2022 se tiendront du 8 au 11 décembre 2022. Une annonce spéciale sera faite sur le pays hôte et le lieu des prix, le 30 septembre 2022. La cérémonie de remise des prix AFRIMA comprendra une fête de 4 jours de musique, de paillettes et de glamour visant à célébrer l'Afrique, à reconnaître les talents et à élargir les frontières économiques de la culture et de l'industrie créative sur le continent.