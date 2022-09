Les volontaires du Corps de la paix américain reviennent au Maroc après 2 ans d’absence

51 volontaires du Corps de la paix sont arrivés au Maroc, a annoncé ce jeudi l’ambassade des États-Unis dans le royaume. Il s’agit du «premier groupe de ce type en deux ans après une pause des opérations due à la pandémie et le plus grand groupe de volontaires au monde», a indiqué un communiqué de la représentation diplomatique.

Les bénévoles sont âgés de 21 à 60 ans et «représentent les nombreux aspects de la diversité que l’on retrouve aux États-Unis», a indiqué la même source. Les onze premières semaines de ce séjour seront consacrées à une formation linguistique et culturelle intensive, dans la région de Beni Mellal-Khénifra.

Les volontaires partiront ensuite dans des villes et des villages d’accueil à travers le pays, pour effectuer un service de volontariat en faveur à la promotion de la paix, de l’amitié et en soutien à la Stratégie de développement de la jeunesse du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

L’ambassade rappelle que c’est la 59e année de service du Corps de la paix au profit du gouvernement et du peuple du royaume du Maroc. Le pays «accueille des volontaires du Corps de la Paix depuis 1963, ce qui en fait l’un des premiers à le faire», souligne la même source. Le Maroc est aussi considéré comme l’une des destinations les plus demandées par les volontaires, dans le cadre de ce programme.