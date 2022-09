Maroc : 2 décès et 17 blessés parmi des ouvriers agricoles après un accident de la route

Deux personnes sont décédées et 17 autres ont été blessées, dont trois grièvement, parmi des ouvriers agricoles, hommes et femmes, victimes d’un accident de la route. Ce jeudi matin, le drame se serait produit après que le pick-up qui conduit les travailleurs a percuté un véhicule utilitaire, au niveau de la commune rurale d’Aït Amira, dans la province de Chtouka Aït Baha. La direction de l’hôpital provincial Mokhtar Soussi à Biougra a indiqué à la presse que les dépouilles des deux défunts ont été transférées à la morgue, tandis que la situation de 15 des blessés à nécessité leur admission à l’hôpital Hassan II d’Agadir.

La direction de l’hôpital provincial a assuré au média que la situation des deux autres blessés admis en son sein était stable et ne présentait de gravités particulières. «L’administration hospitalière s’est efforcée de mobiliser tout le personnel médical et soignant pour prendre en charge les victimes de l’accident et leur apporter les soins nécessaires», a ajouté la même source.