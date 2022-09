Maroc-Israël : Les universités d’Abdelmalek Saadi et de Haïfa scellent un partenariat

L’Université Abdelmalek Saadi de Tétouan et l’Université de Haïfa en Israël ont signé, cette semaine, un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération. Une coopération qui portera notamment sur «les sciences marines et dans les domaines de l'aquaculture durable, des technologies marines et de la recherche écologique», a indiqué sur son compte Twitter Eyal David, chef de mission adjoint d'Israël au Maroc, qui a salué, par ailleurs, ce genre d’initiatives.

في إطار التعاون الاكاديمي بين بلدينا، وقع وفد من جامعة حيفا مذكرة تفاهم مع جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وسيشمل هذا التعاون العلوم البحرية ? وفي ميادين الزراعة المائية المستدامة والتكنولوجيات البحرية والبحوث الإيكولوجية ? تحيا مثل هذه المبادرات القيمة ?????? pic.twitter.com/UtExwpRtrV — Eyal David (@EyalDavid_mfa) September 14, 2022

L’Université Abdelmalek Saadi de Tétouan emboîte ainsi le pas à d’autres universités marocaines publiques et privées, à l’instar de l'Université Euromed de la ville de Fès (UEMF) qui collaborera avec le Collège d'ingénierie Sami Shamoon (SCE) ainsi que l'Université polytechnique Mohammed VI qui a signé un accord avec celle de Ben Gourion.

A rappeler qu’en mai dernier, le Maroc et Israël ont signé un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'innovation, de la recherche scientifique et de la technologie, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, et la ministre israélienne de l'Innovation, de la science et de la technologie, Orit Farkash-Hacohen.