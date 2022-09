Leila Benali : «Nous négocions des contrats GNL qui couvriront entre 5 et 10 ans»

La ministre de la Transition énergétique et du développement durable a indiqué, cette semaine, que l'entrée officielle du Maroc sur le marché international du gaz naturel liquéfié (GNL) est un processus commercial et un saut qualitatif dans la voie des pays en développement. Dans une interview accordée à la plateforme Attaqa, Leïla Benali a expliqué que «dans le même contexte, il a fallu négocier plusieurs contrats, notamment à moyen ou long terme, pour qu'il n'y ait pas de répercussions et d'effets significatifs du contexte actuel, qui a débuté l'année dernière (2021) avant la guerre d'Ukraine face à la baisse des investissements dans la chaîne gazière».

La ministre a assuré que les contrats sur lesquels son département a travaillé pendant une période d'un an «correspondent aux prix actuels du marché». «Nous négocions deux contrats, qui couvriront une période plus longue, peut-être entre 5 et 10 ans, sur la base de mécanismes différents de régulation des prix», a-t-elle ajouté.

«L'entrée du Maroc sur le marché international du GNL est une étape historique. L'avantage du marché du GNL est la diversité des sources et des prix, ce qui renforcera le renforcement de la sécurité énergétique», a-t-elle dit, en assurant que son département travaille sur des contrats «supplémentaires» qui permettront au Maroc de «doubler sa souveraineté énergétique, avec des partenaires qui portent les mêmes visions, orientations et réflexions en termes de renforcement de la sécurité énergétique pour un développement plus durable et de réalisation géopolitique, diplomatique et environnementale».