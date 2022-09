Maroc : Des chercheurs plaident pour une valorisation des truffes

Le Maroc est parmi les pays les plus connus par la production des truffes dites du désert. Le pays regorge d’une dizaine d’espèces des genres Terfezia, Tirmania, Delastria, Picoa et Tuber qui se différencient par la couleur, la forme, la plante hôte, les conditions climatiques et édaphiques et la zone de production. Toutefois, la répartition des espèces reste méconnue, alors que la production des truffes, qui dépend entre autres des précipitations, baisse ces dernières années.

Dans une étude publiée dans la «Revue marocaine des sciences agronomiques et vétérinaires», deux chercheurs marocains se sont intéressés à la répartition géographique des truffes et truffes du désert et leur productivité.

Ils ont ainsi mené leur étude afin de «connaître et préciser les espèces des truffes existantes au Maroc, améliorer et préciser la connaissance de l’aire géographique des truffes dans le royaume en vue de produire leur carte de répartition et «évaluer et spatialiser leurs productivités». L’étude a été basée sur une analyse documentaire, un questionnaire aux gestionnaires des eaux et forêts du Maroc, des entretiens avec des collecteurs et des présidents de coopératives ainsi que des prospections de terrain.

Une dizaine d’espèces de truffes du désert

Il en ressort ainsi que le royaume compte une dizaine d’espèces de truffes du désert connues sous le nom arabe de «terfès». Celles-ci «sont réparties sur le territoire marocain et constituent une source d’activité économique importante lors de la saison de production». Cependant, «d’autre espèces du genre ‘’Tuber’’, dites les vraies truffes, généralement de couleur sombre, ont été aussi signalées, mais leur production n’est pas régulière et elles ne sont pas abondantes».

L’analyse documentaire, les interviews et ateliers avec les personnes ressources ainsi que les observations de terrain ont permis de déterminer quatre principales zones «trufficoles» au Maroc. Il s’agit ainsi de la forêt de la Maâmora qui «joue le rôle de «truffier» pour 5 principales espèces» en plus de deux autres qui «ne sont pas aussi connues et répandues».

Il s’agit aussi du Sahel Doukkala-Abda (3 espèces de truffes) et la région Nord-Est (les Hauts Plateaux et les plaines pastorales de l’Oriental, la Haute Moulouya et une partie du Tafilalet) avec 7 espèces, dont 2 qui ne sont pas très connues. «Les truffes se répartissent sur presque toute la région Nord-Est. Elles s’étalent sur de vastes étendus d’Oujda comme limite Nord à Figuig comme limite Sud-Est et de la frontière algéro-marocaine à l’Est jusqu’à la province d’Errachidia au Sud. Et depuis Guercif au Nord-Ouest à la Haute Moulouya à l’Ouest.

L’étude cite également le Sahara marocain, «connue par la production de 2 espèces : Tirmania pinoyi et Tirmania nivea». «Les observations de terrain ont montré que deux autres espèces de truffes sont aussi présentes dont le Sud du pays et qui sont T. claveryi et Picoa juniperi», expliquent les deux chercheurs.

Une baisse remarquable de production des truffes

Toutefois, elle affirme que la production des truffes au Maroc ne se limite pas à ces quatre grandes régions. «D’autres zones de surfaces limitées et éparpillées sur le territoire national sont aussi productrices de truffes dont les productions sont rares et irrégulières selon les conditions climatiques», ajoute-t-elle. C’est le cas notamment du Moyen Atlas, les régions de Tanger, le Loukkous (Larache), Souss (Agadir), Drâa (Ouarzazate) et les plantations de la ceinture verte au Sud de Rabat. «Ces zones sont peu connues par ce que les productions sont sporadiques et occasionnelles», précise-t-on.

Par ailleurs, l’étude rappelle que «la productivité des truffes varie d’une région trufficole à l’autre, en relation avec plusieurs facteurs, dont principalement le type de sol et les précipitations annuelles qui déterminent le développement des plantes hôtes». «Les zones fortement productives au niveau du pays sont la forêt de la Maâmora, la partie Nord de la région Nord-Est, la partie Nord du Sahel Doukkala-Abda et le centre du Sahara marocain», expliquent les deux chercheurs.

Cependant, l’analyse des données recueillies indique que la production des truffes au Maroc a connu ces dernières années une baisse remarquable, due à la succession des années de sécheresse, surtout dans la région du Nord-Est et dans le Sud et Sahara marocain. «Cela montre que cette ressource est fortement vulnérable au changement climatique et qu’elle suit les variations inter et intra-annuelles des précipitations dans les zones trufficoles», ajoute-t-on.

Pour les chercheurs, «la connaissance des espèces des truffes existantes au Maroc, ainsi que leur répartition géographique précise et leur productivité peuvent contribuer à leur valorisation». «En ce sens, les cartes produites de leur répartition spatiale et de leur productivité sont des outils qui vont aider à la prise de décision», recommandent-ils.