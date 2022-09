Sahara : Le Kenya de William Ruto retire sa reconnaissance de la «RASD»

Considéré jusque-là comme l'un des principaux soutiens du Polisario en Afrique, le Kenya vient de rectifier le tir. Son nouveau président William Ruto, investi mardi, vient d’annoncer le retrait de la reconnaissance de la «RASD».

«Au Palais d’’Etat à Nairobi, recevant un message de félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le Kenya annule sa reconnaissance de la RASD et prend des mesures pour réduire la présence de l'entité dans le pays», a-t-il indiqué sur son compte Twitter, légendant une photo de l’audience accordée au chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, porteur du message royal.

At State House in Nairobi, received congratulatory message from His Majesty King Mohammed VI. Kenya rescinds its recognition of the SADR and initiates steps to wind down the entity’s presence in the country. pic.twitter.com/FNe4Ff9XcS