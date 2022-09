L’humoriste français Haroun présente «Seul(s)» lors d’une tournée au Maroc

Après sa dernière tournée au Maroc en 2020, l’humoriste français Haroun pose de nouveau ses valises au royaume pour présenter son nouveau spectacle «Seul(s)». Il fera ainsi halte à Casablanca, les 21 et 22 septembre, à Rabat, le 23 septembre et enfin à Marrakech, le 24 septembre, indique un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

«Avec son style impeccable et son analyse des failles de notre société, Haroun a conquis un large public. Avec lui, pas de sujets tabous, pas de leçons de morale, pas de jugement, ni de méchancetés gratuites, juste l’observation pointue et sans concession des incohérences qui jalonnent nos vies», poursuit la même source. Celle-ci rappelle que l’humoriste, auteur de tous ses textes, «aime proposer de la nouveauté et surprendre son public», notant que «ses vidéos iconiques font des millions de vues et rassemblent un public de tous les âges». Son nouveau spectacle «Seul(s)» aborde «la part d'ombre que l’on possède tous» et que «parfois, on aimerait qu'elle prenne le dessus». «Pour ce nouveau spectacle, Haroun a décidé de la laisser s'exprimer.».

Les spectacles, prévus au Megarama Casablanca, Théâtre National Mohammed V de Rabat et Megarama Marrakech sont produits par les agences partenaires B.line Event et Clic Events, conclut le communiqué.