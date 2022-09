Secteur agricole : Le Maroc et le Mexique entendent développer leur coopération

L'ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar et le ministre mexicain de l'Agriculture et du développement rural, Víctor Villalobos Arámbula. / DR

Le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur agricole a été au centre d'entretiens, tenus lundi à Mexico, entre l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, et le ministre mexicain de l'Agriculture et du développement rural, Víctor Villalobos Arámbula. Les entretiens ont porté sur les secteurs de l'agriculture, du développement rural, de la production des engrais et des opportunités d'investissement offertes aux acteurs économiques dans le domaine de l'agriculture en vue de consolider et de diversifier les échanges commerciaux entre les deux pays.

A cet égard, le ministre mexicain a souligné la volonté de son pays d'échanger les expériences et expertises avec le Royaume dans le secteur agricole, notamment à travers le Plan Maroc Vert, dans la perspective d'établir des partenariats bilatéraux. Le responsable a mis en avant le potentiel du Royaume dans le secteurs à forte attractivité économique ainsi que sa position en tant que destination prisée par les investissements mexicains dans la région MENA, tout en relevant les réalisations du Maroc lors des dernières années dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural.

De son côté, l'ambassadeur du Maroc a souligné la volonté du Royaume d’œuvrer de concert avec le Mexique afin de renforcer et de diversifier la coopération bilatérale dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural, à travers notamment des sessions de formation et l'échange d'expertises en vue de développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Le diplomate a aussi mis en avant les opportunités d'investissement offertes par le Maroc aux investisseurs mexicains, le potentiel du secteur agricole marocain et l'importance des différents plans lancés pour promouvoir le secteur.