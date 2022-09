Maroc – Etats-Unis : Dakhla officiellement jumelée à la municipalité Great Neck

Un accord de jumelage entre la commune Dakhla et la municipalité Great Neck dans l'Etat de New York (Etats-Unis) a été signé, mardi, dans le but de renforcer les relations bilatérales de coopération dans les domaines économique, culturel et touristique. S’inscrivant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et les États-Unis, cet accord a été paraphé par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah et le maire de Great Neck, Pedram Bral, en présence d’élus et des hommes d’affaires américains.

Selon les deux parties, cet accord ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariat dans les différents secteurs, notamment le tourisme, l’environnement, la culture, les arts et l’éducation, en plus du partage d’expertises et du renforcement des échanges. Il offrira à la perle du Sud un rayonnement à l’international et des perspectives de partenariat pouvant contribuer positivement à son essor socio-économique.

Dans une déclaration à la MAP, le maire de Great Neck, Pedram Bral, a exprimé sa volonté d’établir des relations amicales et mutuellement bénéfiques avec la ville de Dakhla dans tous les secteurs d’intérêt commun, expliquant que cet accord est de nature à promouvoir la destination Dakhla à Great Neck, émettant le souhait de consolider davantage les relations bilatérales, à travers l’échange des visites des délégations des deux pays.

Pour sa part, Erragheb Hormatallah a souligné que cet accord, qui intervient suite à la décision de Washington de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, vise à approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines.

A noter que la délégation américaine s’est rendue au Conseil régional et au Centre régional d'investissement, où elle a suivi des exposés sur les potentialités socio-économiques, les différentes projets réalisés et en cours et les opportunités d’investissement qu’offre la région. Elle a aussi visité l’unité industrielle dédiée à la transformation des produits de la pêche, le complexe d’artisanat et quelques unités hôtelières.