Andalousie : Des jeunes marocains formés aux énergies renouvelables

L’Université internationale d’Andalousie (l'UNIA) a inauguré dans son rectorat le diplôme de spécialisation en énergies renouvelables et la durabilité, qui est enseigné en collaboration avec le Fonds andalou des municipalités pour la solidarité internationale (Famsi) et l’Association des énergies renouvelables d’Andalousie, Claner. Selon l’agence Europa Press, ce diplôme permettra à 18 jeunes diplômés marocains d’améliorer, pendant trois mois à Séville, leurs compétences pour notamment stimuler leur employabilité après leur retour dans leur pays d’origine.

Le diplôme de spécialisation en énergies renouvelables et durabilité est un diplôme proposé par l’UNIA. Les étudiants, après une phase de préparation préalable au Maroc, ont reçu une formation spécifique à l’Institut Cervantes pour renforcer leurs compétences linguistiques et s’initier aux aspects techniques des énergies renouvelables. Ils passeront ensuite quatre mois en Andalousie, où ils seront formés. Le diplôme leur permettra donc de se préparer au marché du travail à leur retour au Maroc.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet pilote «Move Green», mené par Famsi, Claner et la Fédération des collectivités locales du Nord du Maroc et de l’Andalousie et cofinancé par l’Union européenne, à travers le Migration Partnership Facility, géré par l’International Centre for Migration Policy Development (Icmpd). Son objectif est de contribuer à la rétention des talents et à la création d’emplois et d’entrepreneuriat actif chez les jeunes du Maroc, ainsi que le renforcement des partenariats entre institutions publiques et privées liées à l’économie verte des deux côtés du détroit de Gibraltar.