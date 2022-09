Renault célèbre les 10 ans de son usine de Tanger et annonce un véhicule 100% électrique

L’usine Renault Group de Tanger a célébré, ce mardi, son 10ème anniversaire en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, du Directeur général de la marque Mobilize, Clotilde Delbos et du Directeur général Renault Group Maroc Mohamed Bachiri. «L’usine de Tanger, catalyseur de la transformation de l’industrie automobile marocaine, a fabriqué 2 360 000 véhicules depuis son lancement en 2012 et a permis la montée en puissance d’un écosystème automobile, toujours en croissance», indique Renault.

«Nous célébrons, aujourd’hui, un partenariat réussi qui s’ouvre sur des horizons stratégiques et prometteurs. Renault conforte, de nouveau, son rôle d’acteur locomotive du développement de la filière automobile au Maroc ; une filière qui opère à pas sûrs sa transition vers l’électrification et la mobilité durable», a déclaré le ministre de l’Industrie et du commerce.

A l’occasion de ce 10ème anniversaire, Renault Group annonce l’affectation à l’usine de Tanger de la fabrication de Mobilize DUO, véhicule électrique dédié à la mobilité partagée. «Le lancement de la production du 1er véhicule électrique sur les chaînes de Tanger illustre l’attractivité affirmée de la plateforme marocaine sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Nous avons les moyens et les compétences de réaliser notre objectif et de relever notre défi», a affirmé Ryad Mezzour.

L’introduction de DUO à l’usine de Tanger sera portée par l’investissement d’une nouvelle ligne de montage d’une capacité extensible à 17 000 véhicules par an, qui intégrera le process propre à la spécificité d’un véhicule électrique. «Ce nouveau projet vient renforcer la confiance du groupe dans la plateforme industrielle marocaine et donne le coup d’envoi à l’introduction des technologies d’électrification de la fabrication marocaine annoncée en juin 2021», ajoute le communiqué.

Fabriqué à Tanger à partir de fin 2023, Mobilize DUO se présente en tant que véhicule pour deux personnes, 100% électrique, compact et connecté, vise à intégrer 50% de matériaux recyclés dans sa fabrication et à être recyclable, en fin de vie, à 95%. Il s’agit d’une solution de mobilité partagée conçue pour répondre aux besoins des villes et des opérateurs d’autopartage.