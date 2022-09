AIEA : Sous la présidence du Maroc, le G77+Chine met en avant la sûreté nucléaire

Le G77+Chine, sous la présidence marocaine, a souligné, à l'occasion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui se tient du 13 au 17 septembre, l'importance de maintenir, d'améliorer et de promouvoir la sûreté nucléaire, la radioprotection, le transport et la gestion des déchets, ainsi que la préparation aux situations d'urgence dans le monde entier. Dans une allocution au nom du Groupe, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc, Azzeddine Farhane a salué les efforts continus de l'AIEA visant à soutenir les États membres, en particulier les pays en développement, dans le renforcement des capacités et le partage des connaissances, de l'expertise, des technologies et des informations sur tous les aspects de la sûreté nucléaire.

Il a fait part de la satisfaction du G77 quant aux activités de l'Agence visant à soutenir le développement des infrastructures de sûreté nucléaire dans les États membres, à leur demande, appelant l'AIEA à s'appuyer sur les expériences acquises pendant la pandémie de Covid-19 afin de renforcer sa capacité d'adaptation pour poursuivre ces activités face à des défis similaires à l'avenir. Selon l'ambassadeur marocain, le Groupe apprécie, en particulier, l'assistance fournie par l'Agence, sur demande, aux pays en développement qui exploitent, étendent ou se lancent dans des programmes d'énergie nucléaire et de technologie des rayonnements pour établir ou renforcer leur infrastructure nationale de sûreté.

Le G77 attache une grande importance à la sûreté des transports et apprécie la participation du Secrétariat aux efforts internationaux visant à examiner les questions liées au transport des matières radioactives, a-t-il fait savoir, rappelant que le groupe appuie les efforts continus de l'Agence pour résoudre les problèmes liés aux refus et aux retards dans l'expédition de matières radioactives, en particulier par voie aérienne.

En janvier dernier, le Maroc a pris pour la première fois la présidence du chapitre de Vienne du G77, une consécration qui reflète la confiance et la crédibilité dont jouit le Royaume au sein des organisations internationales.