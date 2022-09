Sahara : Brahim Ghali au Kenya pour l'investiture de William Ruto

Le secrétaire général du Polisario est arrivé mardi matin à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi pour prendre part à l'investiture de William Ruto. Selon la presse kenyane, Brahim Ghali a été «reçu par des responsables du ministère des Affaires étrangères» du Kenya à son arrivée. Il a ainsi pris part à la cérémonie qui s’est déroulée ce mardi dans la capitale kenyane, où William Ruto est devenu officiellement cinquième président du Kenya.

La participation de Ghali à cette cérémonie a été l’occasion pour la presse kenyane de rappeler que le pays reconnaît la «RASD» et «a été à l'avant-garde de la défense de la désescalade du conflit» entre le Front et le Maroc. «Au cours de sa présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS de l'UA) en février, le Kenya a donné la priorité aux discussions sur le territoire contesté, le président Uhuru Kenyatta convoquant des pourparlers de haut niveau le 16 février», rappelle la même source. Elle a ajouté que le différend «a été mise en évidence parmi les questions clés que le président Kenyatta devait discuter avec d'autres chefs d'État».

La semaine dernière, le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au nouveau président élu de la république du Kenya, dans lequel le souverain a souhaité que cette élection puisse «ouvrir une nouvelle page dans les relations» entre les deux pays «basée sur la coopération fructueuse, la solidarité et le respect mutuel, de manière à servir les intérêts suprêmes des deux peuples et contribuer à la prospérité et au développement du continent africain».

Lors du mandat du président Uhuru Muigai Kenyatta (2013-2022), le Kenya a formé, avec l’Algérie et l’Afrique du sud, un front pour défendre les positions Polisario dans les instances de l’UA et au Conseil de sécurité.

Alors vice-président, William Ruto avait fait part, en mars 2021, de son soutien au Plan d’autonomie marocain avant de rétropédaler et démentir ses propos.