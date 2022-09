France : La culture marocaine célébrée à la Fête de l’Humanité

Tenue du 9 au 11 septembre, la dernière édition de la Fête de l’Humanité, à Brétigny-Sur-Orge en France, a été une occasion pour célébrer la musique et la culture marocaines. A l’initiative du collectif Maroc Festivals, avec le soutien de Hit Radio et de l’APICM, les activités tenues dans l’espace marocain de 100 m2 ont proposé une scène semi-acoustique et une dizaine de concerts d’artistes marocains.

Cette année, le guitariste de Dakhla Doueh a ouvert les festivités, suivi d’Aziz Sahmaoui qui a présenté en exclusivité son nouveau projet avec le violoncelliste Eric Longsworth. Le luthiste Yacir Rami s’est également produit sur scène, ainsi que les frères MECHMOUCH&MECHMOUCH, en plus de la diva du Chaabi Maha Chaabia.

Le Collectif Maroc Festivals rassemble de nombreux programmateurs des festivals marocains, depuis 2011. L’objectif de promouvoir les artistes du royaume à l’étranger, à travers les multiples réseaux de festivals et d’associations de programmateurs et diffuseurs internationaux, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

«Parmi ses nombreuses participations à des festivals et salons professionnels aux USA, en Afrique subsaharienne et en Europe, le Collectif a choisi, en France, la Fête de l’Humanité depuis 9 ans en raison de l’exceptionnelle visibilité qu’offre l’événement auprès des 500 000 visiteurs», a souligné la même source.

En neuf éditions, le collectif a présenté 25 artistes marocains sur son espace et trois dans la programmation officielle, sur la grande scène du festival ; une première depuis la création de la Fête de l’Humanité.