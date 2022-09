L’Algérie n’a pas convié le Polisario à un forum arabe, un geste envers le Maroc ?

L’Algérie n’a pas convié le Polisario à prendre part à un forum consacré à l’examen des missions de la société civile dans la région arabe. Sur la liste des participants, diffusée par l’APS, le nom de la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)» n'y figure pas.

L’événement, inauguré, dimanche 11 septembre à Oran et placé sous la tutelle du ministère algérien des Affaires étrangères, s’inscrit dans le cadre des préparatifs du voisin de l’Est pour la tenue du prochain sommet de la Ligue arabe, le 1er et 2 novembre.

La séance d’ouverture de ce Forum a connu, d’ailleurs, la lecture d’une allocution du chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra, appelant à l’activation du tissu associatif dans l’action arabe commune.

En ne conviant pas le mouvement séparatiste à ce forum, l’Algérie le prive d’une tribune pour la diffusion de ses positions, auprès d’une cible qu’il considère «largement acquise à la version de l’occupant marocain».

Une autre concession de l’Algérie aux alliés arabes du Maroc

Pour rappel, en février, Brahim Ghali avait indiqué que «le peuple sahraoui manque de solidarité arabe. Ses frères et sœurs l'ont nié, mais il reste fidèle à son appartenance et attend un geste sage et une noble position humanitaire de leur part».

Les médias du Polisario ont répondu à l’acte du parrain algérien en boudant l’événement d’Oran, alors qu'ils ont l'habitude de relayer toutes les réunions, régionales, continentales ou internationales, qu’abrite l’Algérie.

Fait surprenant, ce refus d’inviter le Polisario intervient alors que le mouvement séparatiste a décidé, après 17 ans de léthargie, de renouveler les composantes de son «comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui», basé en Syrie. A l’occasion d’une réunion, tenue le 6 septembre à Damas, ledit comité à désigné un bureau exécutif et un président. Un renouvellement ayant même bénéficié d’une large couverture par la presse algérienne.

La décision de ne pas convier le Polisario à un forum arabe sur la société civile soulève donc des interrogations. On peut y lire une volonté de l’Algérie de faire une concession aux alliés du Maroc au sein de la Ligue arabe pour arracher l’organisation du sommet arabe, le 1er et 2 novembre.

En effet, lors de la session du 6 septembre du conseil exécutif de la Ligue arabe, Alger n’a pas levé son traditionnel véto aux éloges adressés au roi Mohammed VI pour la défense de la ville sainte d’Al-Qods. Alger a même accepté la condamnation du soutien armé de l’Iran aux milices Polisario. Deux points qui devraient figurer sur la Déclaration d’Alger, sanctionnant le prochain sommet.

Le 11 novembre 2021, le ministre algérien des Affaires étrangères annonçait avec assurance que «le sommet arabe prochain sera le sommet de la solidarité interarabe et le soutien de la cause palestinienne et du peuple sahraoui». Une annonce qui risque donc de rester lettre morte.

Pourtant le Polisario est régulièrement présent aux manifestations de masse organisées en Algérie. En mars dernier, le Front était invité au Salon du Livre d’Alger ou encore au Tour d’Algérie de 2015.