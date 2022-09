Le roi Mohammed VI prendra-t-il part au Sommet arabe prévu en Algérie ?

Le roi Mohammed VI pourrait prendre part au sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2 novembre à Alger. C’est du moins ce qu’annoncent, ce lundi, l’hebdomadaire Jeune Afrique et le quotidien arabophone Asharq al-Awsat. Les deux médias attribuent leurs révélations à des «sources bien informées».

«Les autorités marocaines ont mené des contacts avec les pays du Golfe pour les informer de la participation personnelle du roi au sommet arabe d'Alger», affirment les mêmes sources. Et d’ajouter que les «alliés» du royaume au sein du Conseil de la coopération des Etats du Golfe (CCG), à savoir l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar et Oman «l'ont encouragé à participer au plus haut niveau à cet événement».

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait pris part au Sommet de la Ligue arabe, organisé à Alger en mars 2005. Une présence précédée par une série de signaux adressés par l’ancien président, Abdelaziz Bouteflika, en direction du Maroc, sur sa volonté d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins et de relancer l’intégration maghrébine. Dans son discours du trône, le 30 juillet dernier, le roi Mohammed VI avait invité l’Algérie à une normalisation des relations. Un appel ignoré par le pouvoir en place.