Maroc : Le 25e Festival Jazz au Chellah revient du 29 septembre au 2 octobre 2022

La vingt-cinquième édition du Festival Jazz au Chellah du 29 septembre au 2 octobre à Rabat, est placé sous le signe de la jeunesse et du talent au féminin. Organisé par l’Union européenne au Maroc, le rendez-vous programmera deux concerts de rencontres-fusions par soir. Plus de 50 musiciens d’Europe et du Maroc sont attendus. «Le jazz est une musique qui nous a permis à l’Union européenne de proposer une plateforme musicale unique : celle de la rencontre et des fusions inédites entre le jazz européen et les répertoires musicaux de toutes les régions du royaume», a déclaré Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’UE au Maroc.

La soirée d’ouverture, le 29 septembre, sera marquée par le concert du quartet multinational Arifa, qui «présente son dernier projet musical de partage Orient-Occident et invite sur scène le nouveau duo Soukaina Fahsi, chanteuse, compositrice et véritable étoile montante de la jeune scène marocaine, et Aziz Ouzous, chanteur et grand spécialiste du Ribab amazigh», a indiqué un communiqué des organisateurs.

En deuxième partie, le Magic Spirit Quartet, fruit d’une rencontre humaine entre le trompettiste suédois Goran Kajfes et mâllem Majid Bekkas, «qui remonte à la 10è èdition du jazz au Chellah, et dont la volonté est de construire des passerelles musicales entre les deux continents». Pour rappel, l’album de Magic Spirit Quartet a été salué par le public et est considéré comme l’un des meilleurs albums Musique du monde en 2020 par BBC Music Magazine. Le quartet invite Joseph Bessan Kouassi, artiste béninois, spécialiste des percussions africaines.

Vendredi 30 septembre, «les O-Jana/llevage mélangeront les voix féminines italiennes et les instruments polonais modernes à ceux, plus classiques, des Frères Souissi». Aussi, le quintet maroco-belgo-franco-portugais Mäak «fera vibrer le public avec les percussions orientales du virtuose Mustapha Antari». Samedi 1er octobre, Dock In Absolute, un des meilleurs jeunes trios piano d’Europe, rencontrera Axel Camil Hachadi. Ernesto Montenegro Quintet se produira avec Hind Ennaira, qui dominera la scène avec son guembri et sa voix.

Dimanche 2 octobre, le festival se clôturera sur les sonorités jazz flamenco du Nono Garica trio et celles du trio de Zakaria Dorhmi. La soirée se terminera avec le pianiste Stéphane Tsapis, avec des voix féminines accompagnées du ney et du violon d’Adil Charfi.

Par ailleurs, festival sort des murs du Chellah «avec une déambulation» dans les rues de Rabat. «Les voix et instruments Issaoua de Mqadam Sedik Benlaiachi fusionneront avec la musique magnétique de Mâäk Spirit», le 29 septembre, ont indiqué les organisateur. Aussi, deux artistes européens programmés proposeront des masterclass, vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre au café la Scène du cinéma Renaissance.