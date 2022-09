Maroc : Dakhla accueille le premier Forum des investisseurs internationaux

La région Dakhla-Oued Eddahab accueille, du 17 au 20 septembre, la première édition du Forum des investisseurs internationaux. L’événement rassemble plus de 150 acteurs économiques publics et privés internationaux, ainsi que des représentants d’institutions financières étrangères et fonds d’investissements, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. En réponse à l’appel lancé en août dernier par le roi Mohammed VI lors, ce forum est aussi une occasion pour soutenir les Marocains du Monde porteurs de projets, afin de les inciter à investir dans la région.

«Les représentants du Groupement des entreprises de l’Andalousie, de la Chambre de commerce suisse, de la Communauté des juifs marocains de l’Amérique Latine, de la Chambre américaine de commerce, du Fonds d’investissements CROWE ou encore de l’Academia de la Diplomacia Espanola participeront notamment à ce forum et parapheront, dans la matinée, avec des institutions politiques et économiques de la région Dakhla Oued Eddahab, des protocoles d’accord portés sur l’investissement dans plusieurs secteurs d’activités, la création d’emploi, l’incitation à l’investissement ou encore la mise en place des fonds d’investissements», a ajouté la même source.

Les participants se retrouveront également dans six ateliers de travail, pour échanger sur les potentialités d’investissements dans le commerce et l’industrie, l’énergie, les mines et les énergies renouvelables, la pêche et l’aquaculture, le tourisme, la logistique et infrastructure, ou encore l’agriculture.