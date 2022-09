Royaume-Uni : Charles III félicité par le roi Mohammed VI à l'occasion de l'intronisation

Le foi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Charles III, à l’occasion de son accession au trône du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.

Dans ce message, le souverain exprime, en son nom et celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations à Charles III et ses vœux les meilleurs d’un règne réussi, de bonne santé et de bonheur au souverain du Royaume-Uni, à la reine Consort et à tous les membres de l’illustre famille royale.

Par ailleurs, Mohammed VI a salué les relations d’amitié et de coopération étroite entre les deux pays, soulignant que ces liens n’ont cessé de se développer grâce à la confiance mutuelle et à la volonté continue de les élargir pour l’intérêt des deux peuples.

A cette occasion, le Mohammed VI exprime Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Charles III pour promouvoir les relations dynamiques, exceptionnelles et historiques unissant le Maroc et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord dans divers secteurs.