Coupe arabe U17 : L’Algérie lourdement sanctionnée après la finale contre le Maroc

L’Union des fédérations arabes de football (UAFA) a annoncé des sanctions contre la Fédération algérienne de football (FAF), à la suite de l’agression de joueurs de la sélection marocaine des moins de 17 ans, jeudi 8 septembre, lors de la finale de la Coupe arabe U17 disputée contre l’Algérie. Dans un communiqué publié samedi, l’organisation a tenu la fédération responsable de la rixe qui a eu lieu sur le terrain de jeu, après que le gardien de but marocain a été pris à partie par Abdelhak Ben Idir. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait porté plainte pour actes antisportifs.

Selon la décision de la commission disciplinaire et d’éthique de l’UAFA, la FAF doit verser 120 000 dollars d’amende, en raison de l’invasion du terrain par une partie du public, peu après le début des accrochages entre les deux équipes. La sélection algérienne versera une amende de 25 000 dollars, pour la participation de ses joueurs aux violences. Abdelhak Ben Idir a été suspendu pour une durée de six mois, pour s’en être pris au portier marocain et déclenchant ce qui a tourné à la bagarre générale.

De son côté, la FRMF a été condamnée à payer 25 000 dollars, étant donné que des joueurs de sa sélection de son mêlés à la bagarre. L’UAFA a indiqué que ces décisions pouvaient faire l’objet d’un recours en appel.