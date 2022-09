Diaspo #255 : Hamid Zariate, le médecin qui soigne les préjugés sur les musulmans d’Italie

Aujourd’hui imam et médecin en Italie, Hamid Zariate est arrivé dans le pays durant sa tendre enfance, avec sa sœur et sa mère, dans le cadre du regroupement familial initié par son père, en 1987 à Biella. Né en 1983 à Rabat, le jeune homme a poursuivi ses études primaires, préparatoires et secondaires à Biella, avant de rejoindre la Faculté de médecine. Diplômé en 2009, il est affecté aux services d’urgence et sillonne plusieurs villes, avant de se stabiliser à Biella, où il exerce en tant que médecin de famille.

Mais ce parcours de vie n’a pas été un long fleuve tranquille. Dr Zariate se souvient d’abord de s’être initié à une notion qu’il n’a pas souvent connue, jusque-là : les stéréotypes. «Au début de mon parcours en médecine, j'ai été confronté à quelques difficultés. Des journaux ont publié des articles selon lesquels un médecin imam remplacerait le praticien qui avait atteint l’âge de la retraite, ce qui a suscité des réactions de rejet au sein de l’opinion publique», confie-t-il à Yabiladi.

«Après deux mois de travail, cette réaction épidermique s'est atténuée. Il était prévu que je reste seulement un an à ce poste, comme le prévoit la loi, mais une pétition lancée par des Italiens a recueilli beaucoup de signatures. Le département de tutelle a alors consenti à ma reconduction au même poste.» Hamid Zariate, médecin et imam

Déconstruire les idées reçues

Aujourd’hui, le jeune praticien ressent de la gratitude à l’égard de ce que lui a réservé le destin. «Les choses ont changé d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. Les journaux ont commencé à suivre mon actualité, et cet intérêt n’a pas seulement été exprimé au sein des médias locaux, mais aussi nationaux. Grâce à mon travail et à ma persévérance, le regard porté sur moi et les Marocains a changé», nous dit-il.

En effet, le médecin reconnaît que les préjugés ont la peau dure, mais qu’ils ne sont pas pour autant une fatalité. Selon lui, «beaucoup de gens qui entendent parler des Marocains et des musulmans adoptent des attitudes négatives, mais grâce au dialogue leur point de vue peut changer». Hamid Zariate gagne tellement en réputation pour ses compétences que beaucoup de patients ont changé de médecin pour se diriger vers lui. «Dans notre religion, le malade et les personnes souffrantes occupent une place importante», estime-t-il.

Dr. Zariate ne trouve pas d’objection à être à la fois médecin et imam. «Au contraire, je trouve que c’est positif», défend-il, dans une philosophie de vie où il met en dialogue les deux mondes de la science et de la religion. «Beaucoup de gens sont déçus de la médecine et préfèrent la mort à la vie, mais quand j’insiste en leur conseillant de prendre leurs médicaments et de laisser la décision de quitter le monde aux mains de la volonté divine, ils deviennent plus réceptifs aux indications médicales, même si mes patients et moi avons des croyances différentes», nous confie le jeune praticien.

«De par mon métier, je connais indirectement la religion musulmane. Nous avons déjà consacré une journée à la mosquée à des Italiens, afin de leur faire connaître l’Islam de plus près et les pousser à dépasser certaines idées reçues. Les échos étaient très positifs et l’interaction était inattendue.» Hamid Zariate

Pour le médecin, «la définition de la tolérance dans l’islam ne passe pas seulement par les discours, dans la mesure où nous devons la prouver par des actes, dans notre relationnel ; c’est toute l’essence de notre religion».

Orateur et imam de mosquée

En plus de son travail de médecin, Hamid Zariate a étudié les sciences médico-légales au Centre islamique de Milan. Dans plusieurs mosquées en Italie, il a donné des prêches du vendredi et pour des jours de fêtes religieuses. Peu de binationaux issus de l’immigration ou nés en Italie maîtrisent la théologie.

Hamid se souvient s’être rendu au Maroc pour participer à plusieurs conférences. En 2018, il a assisté à une rencontre tenue par le ministère de la communauté marocaine à l’étranger à Marrakech sur la formation des imams. La même année, il a assisté à une conférence à Casablanca, avec nombreuses compétences marocaines en Italie.

Dans son témoignage, Hamid ne cache par qu’à certaines occasions, il a pensé retourner au Maroc pour s’y installer. «Le Maroc est mon pays, et bien sûr il a une place particulière dans mon cœur», confie-t-il.

En plus de son travail de médecin et d’imam, Hamid Zariate organise des campagnes médicales pour aider les personnes vulnérables, notamment les réfugiés palestiniens dans les camps au Liban, ainsi que les réfugiés syriens déplacés en Turquie et dans d’autres pays. Une manière de continuer à aider son prochain, même loin de ses deux pays.