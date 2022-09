Le bilan partial du Polisario sur les opérations des FAR

Le Polisario livre le «bilan des victimes civiles» des opérations menées par les Forces armées royales. Le «Bureau sahraoui de coordination de la lutte contre les mines» avance que depuis le 13 novembre 2020 «l'armée marocaine a lancé plus de 27 attaques contre quelque 49 civils, faisant des morts et des blessés de différentes nationalités. Les groupes ciblés étaient des voyageurs, des commerçants, des chercheurs d'or, des nomades et des éleveurs», rapporte un média du Polisario.

«7% du nombre total des attaques enregistrées qui visait la population civile, s’est produit au cours des derniers mois de 2020, c'est-à-dire quelques semaines seulement après le début de la guerre, tandis que 77% des opérations ont eu lieu en 2021» et le reste en 2022, «dont 14%» auraient été menées par des drones des FAR, estime la même source.

Pour rappel, dans un bilan de «la guerre» contre le Maroc publié en octobre 2021, le Polisario avait fait état du déplacement d’environ 5 000 personnes qui résidaient auparavant dans les «territoires libérés» vers les camps de Tindouf.

Ce nouveau «rapport», qui met essentiellement l'accent sur les «victimes civiles», s’inscrit dans le cadre de la campagne que le mouvement séparatiste mène, depuis quelques mois, en vue d’arracher une condamnation internationale du Maroc. Ce «bilan» permet aussi d’éclipser l’autre vrai bilan de la «guerre» dans les rangs de ses milices armées.