Casablanca : Le consul d’Italie suspend les rendez-vous TLS Contact à cause de fraudes

Le consul général d’Italie à Casablanca, Marco Silvi, a annoncé la suspension des prises de rendez-vous des visas de regroupement familial à travers l’entreprise sous-traitante TLS Contact, pour une durée de deux semaines nécessaires à des réajustements techniques contre certaines fraudes. Dans une déclaration officielle filmée, le diplomate a confirmé, vendredi, avoir pris acte de «pratiques de médiation généralisées pour obtenir des rendez-vous au centre de service TLS Contact à Casablanca».

Il a évoqué aussi des témoignages, notamment via les réseaux sociaux, au sujet de «pratiques frauduleuses et illégales» en échange de sommes d’argent. «Par tous les moyens à notre disposition, nous allons combattre ces usages qui sont contraires à la loi et qui impactent les demandeurs», a-t-il insisté.

⚠️ Indisponibilità prenotazioni sul portale #TLSCasablanca per visti per ricongiungimento per le prossime 2 settimane al fine di:

✅ apportare modifiche tecniche per contrastare l’intermediazione

✅ aprire un maggior numero di appuntamenti in date più vicine.

Vedi il messaggio⤵️ pic.twitter.com/ZnqvTHU1EY — Consolato Generale d'Italia Casablanca (@ItalyinCasa) September 9, 2022

Le consul général a assuré que la suspension momentanée permettra de rétablir les rendez-vous pris par les demandeurs de regroupement familial en premier, et de libérer les créneaux qui se sont avérés avoir été réservés illégalement par le biais d’intermédiaires. Il a souligné que les autres catégories de demandes de visa ne seront pas impactées.

Par son initiative, Marco Silvi réagit ainsi à une série de témoignages sur les retards accumulés dans le traitement des dossiers. Parmi eux, certains ont déposé des demandes de visa touristique ou professionnel. D’autre ont soumis des dossiers de regroupement familial, dont les documents risquent d’expirer sans que les requêtes ne soient traitées ; le temps d’attente pouvant se prolonger jusqu’à huit mois. Certains ont confié ne pas avoir eu d’autre choix que de verser jusqu’à 2 700 dirhams à des intermédiaires, afin de décrocher un rendez-vous dans des délais raisonnables.

La semaine dernière, un témoignage recueilli par Yabiladi a révélé des usages similaires au sein de TLS Contact à Casablanca, lorsqu’une étudiante demandeuse de visa pour la France a dit s’être vue proposer une prise de rendez-vous contre la somme de 1 000 dirhams, par un employé de l’entreprise. Les services consulaires français n'ont toujours pas réagi à ce sujet.