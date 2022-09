Maroc : L'ambassade du Royaume-Uni ouvre un livre de condoléances après la mort de Elizabeth II

L'ambassade du Royaume-Uni à Rabat a ouvert vendredi un livre de condoléances à la résidence de l'ambassadeur britannique au Maroc, pour les ambassades et les organisations internationales présentes au Maroc, suite au décès de la reine Elizabeth II.

يمكنم أيضا تقديم التعازي من خلال الرابط أسفله.



You can also send your condolences virtually through signing the online book via this linkhttps://t.co/clF6Ulvwpg — UK in Morocco (@UKinMorocco) September 9, 2022

Dans un communiqué, la représentation a informé les ambassades et les organisations internationales présentes au Maroc du décès de la reine Elizabeth II et du passage consécutif du trône britannique au roi Charles III. Le livre des condoléances sera ouvert les 9 et 12 septembre entre 11h00 et 16h00. D'autres livres de condoléances seront ouverts à l'ambassade du Royaume-Uni, lundi 12 et mardi 13 septembre entre 11h00 et 18h00.