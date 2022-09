Archives du Maroc : Les relations maroco-saoudiennes sujet d'une exposition à Rabat

Un colloque et une exposition sur «les relations maroco-saoudiennes d'hier à aujourd'hui» seront organisés les 14 et 15 septembre à Rabat, à l'initiative des Archives du Maroc, en partenariat avec la Fondation Darah du roi Abdelaziz pour la recherche et les archives (Riyad).

Un communiqué des Archives du Maroc précise que cette manifestation culturelle intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des termes du mémorandum de coopération signé entre les deux parties le 16 septembre 2021, ainsi que des recommandations des travaux de la 13e commission mixte maroco-saoudienne, tenue à Rabat en juin dernier.

Cette rencontre ambitionne aussi de jeter la lumière sur les relations maroco-saoudiennes depuis son établissement jusqu'à aujourd'hui, à travers une exposition qui présente une collection de photos, de manuscrits et de documents inédits, selon le communiqué qui précise que l'exposition sera inaugurée mercredi prochain à 17h00 à la galerie des Archives du Maroc.

En parallèle, seront lancés les travaux d'un colloque qui braque les projecteurs sur l'importance des relations historiques entre lue Maroc et l'Arabie saoudite. La première partie de ce colloque sera organisée, mercredi prochain, à la faculté des lettres et des sciences humaines à Rabat, alors que la deuxième partie est programmée pour jeudi à l'Université al-Akhawayn à Ifrane.