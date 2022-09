Dakhla : Les Îles Maurice, le Maroc et la Tunisie sur le podium Bocuse d'Or Afrique

Les Îles Maurice ont remporté, vendredi à Dakhla, la deuxième édition Bocuse d’Or Afrique, organisée dans le cadre du tournoi officiel des chefs Afrique, TOC Afrique.

Ainsi, l’équipe mauricienne a remporté ce prix à l’issue de 5h30 de compétition, suivie du Maroc et de la Tunisie, qui ont accédé respectivement à la deuxième et à la troisième marche du podium.

Cette compétition est marquée par la participation de grands chefs cuisiniers africains issus de sept pays, dont l’Egypte, le Ghana, le Burkina-Faso et le Sénégal.

Les deux premiers pays au classement, à savoir les Îles Maurice et le Maroc, seront qualifiés aux finales de Bocuse d’Or qui se dérouleront en janvier prochain à Lyon (France), dans le cadre du Salon de l’hôtellerie et de la restauration (Sirha).

Le tournoi officiel des chefs Afrique se poursuivra, samedi, avec l’organisation de la cinquième Coupe d’Afrique de pâtisserie, marquée par la participation de huit équipes issues du Maroc, des Iles Maurice, du Burkina-Faso, de la Côte d’Ivoire, de Tunisie, d’Egypte, du Ghana et du Sénégal.

Initié par Rahal Event, le TOC Afrique réunit plus de 200 chefs de renom dans la cuisine et la pâtisserie. Il constitue une occasion pour les chefs africains de mettre en avant la gastronomie de leurs pays.

Des démonstrations culinaires, témoignages et d'ateliers sur les richesses culinaires de la région sont au programme, en plus de la participation des stagiaires des écoles hôtelières relevant de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

A rappeler que le Bocuse d’Or est devenu au fil des années un observatoire de la diversité des patrimoines culinaires et des transformations qui s’opèrent dans la sphère gastronomique à travers le monde.

Ce concours mondial de gastronomie, se tient tous les deux ans au Sirha à Lyon, réunissant la crème des chefs sur les cinq continents représentant 24 pays en finale.