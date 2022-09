Sahara : Le ministre péruvien des Affaires étrangères présente sa démission

Pour marquer son désaccord avec le président du Pérou, Pedro Castillo, sur la reconnaissance de la «RASD», le ministre péruvien des Affaires étrangères, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, a présenté, hier, sa démission.

Le désormais ancien chef de la diplomatie de Lima a expliqué dans une lettre que sa désignation, le 5 août à ce poste, avait pour «objectif de revitaliser la politique étrangère du Pérou, en corrigeant les erreurs et en essayant de renforcer le cours de la vie internationale du pays, toujours à partir de la rigueur académique et professionnelle, en ayant pour guide les grandes personnalités et référents de la diplomatie péruvienne et du droit international».

Le 18 août, Mackay avait annoncé dans un communiqué le retrait de la reconnaissance et la rupture de toute relation avec la «RASD». Une déclaration que le président a sérieusement remis en question, le jeudi 8 septembre, en célébrant sur Twitter le premier anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre son pays et la «RASD».

Avec le départ de Miguel Ángel Rodríguez Mackay de la tête de la diplomatie, le président Pedro Castillo aura toute la latitude de nommer un nouveau ministre des Affaires étrangères avec lequel il partage le même appui aux positions du Polisario.