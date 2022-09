«Mon interprétation», une exposition de Salman Ezzammoury à l’espace Rivages

Le peintre maroco-néerlandais Salman Ezzammoury tient une l’exposition «Mon interprétation», du 15 septembre au 15 octobre 2022 à l’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger. Le vernissage aura lieu le jeudi à 18h30, au siège de la Fondation. Né en 1959 à Tétouan, le peintre a commencé d’abord des études en photographie à l’Université de la photographie appliquée à Apeldoorn, aux Pays-Bas, puis une formation en techniques graphiques à Utrecht.

«Depuis 1987, Salman Ezzammoury a présenté plus de 400 expositions dans plusieurs pays : Pays-Bas, Maroc, Belgique, Danemark, Corée du Sud, Australie, Turquie, Espagne, Irak, Syrie, Allemagne, Pologne, France, Island et Bosnie-Herzégovine», indiquent les organisateurs, dans un communiqué parvenu à Yabiadi. L’artiste a combiné les techniques de lumière de la photographie à la peinture et aux couleurs, dans une approche universelle, où le voyage devient sa première source d’inspiration. «Je produis mes travaux avec beaucoup d’amour et d’enthousiasme. Je prends du plaisir de la naissance de l’idée à sa production pour la partager avec le public (…) Je suis un homme optimiste. Je dis souvent, apprenez et faites apprendre l’optimisme», a-t-il déclaré.

Depuis 1990, Salman Ezzammoury a tenu un nombre important d’expositions, au Maroc, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France. Ses collections se trouvent dans tous ces pays-là, en plus de collections privées aux Etats-Unis, en Egypte, au Canada, en Belgique, en Italie, en Islande, en Grèce ou encore en Irak.