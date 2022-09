Malgré la sécheresse, le Maroc connaît une hausse des exportations des fruits rouges

Le Maroc a enregistré de «bonnes performances à l’export des produits maraîchers et des fruits rouges», avec une hausse de 13% du volume exporté pour la saison 2021-2022. Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a noté également une hausse importante du volume d’exportation des tomates et fruits rouges de 19% et 18% respectivement.

«Malgré un contexte international difficile», lié en premier lieu à une sécheresse sans précédent dans le pays, les exportations de produits maraîchers «ont atteint un volume de 1 607 000 tonnes durant cette saison», soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, a indiqué un communiqué. Ce chiffre représente une croissance de 13% par rapport à la campagne 2020-2021.

Concernant la tomate, les exportations ont atteint 670 000 tonnes, soit une hausse de 19% par rapport à la campagne précédente. Les exportations de fruits rouges ont enregistré une croissance avec un volume de 125 400 tonnes, soit une hausse de 18% par rapport à la campagne précédente.